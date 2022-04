Tiro no rosto de adolescente teria sido acidental, diz advogado

O advogado do marinheiro Gabriel Norberto de Almeida Lobo, Thiago Delduque, disse que o disparo que atingiu o rosto de uma adolescente de 15 anos em um motel na cidade de Vigia, ontem, sexta-feira, 22, foi acidental e que o militar não usava arma. Segundo o defensor, Gabriel foi pegar algo no balcão e esbarrou na arma que estava destravada e disparou, ferindo a garota.

A vítima está internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, e deve passar por cirurgia. Não há informes sobre seu estado de saúde neste sábado.

Gabriel está recolhido em sua unidade militar, à disposição da Justiça. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, mas deve responder, também, por tentativa de feminicídio, pedofilia e atentado violento ao pudor, segundo a polícia, que investiga os fatos.

De acordo com a polícia, a vítima e outra menina de 14 anos pegaram carona com Gabriel e outro militar, identificado por Diógenes, que fugiu e seria o dono da arma. Eles levaram as jovens para o motel e queriam manter relações sexuais com as vítimas que teriam se recusado a tirar as roupas para os atos. Isso teria gerado uma discussão e o disparo.

Ainda segundo os primeiros levantamentos, Diógenes, ao ver a moça ferida e a outra em estado de choque, fugiu, deixando Gabriel com as duas garotas.

ATENDIMENTO

A Prefeitura de Vigia de Nazaré informou que está prestando atendimento psicossocial às famílias das duas meninas e a ajudar no tratamento da garota agora hospitalizada.

Em nota, a Marinha do Brasil disse lamentar o ocorrido e confirmou que o militar envolvido responderá judicialmente pelo fato.

Por sua vez, o advogado Thiago Delduque declarou que seu cliente não sabia que as jovens eram menores.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais