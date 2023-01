Tiroteio após prisão de filho de “El Chapo” deixa 29 mortos

Ovidio Guzmán, um dos filhos do megatraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán mais procurados pelos Estados Unidos, foi capturado, nesta quinta-feira (5), durante uma operação policial marcada por confrontos a tiros em Culiacán, no norte do México.

A prisão de Ovidio causou caos durante quase todo o dia na cidade de Culiacán, onde ocorreram atos violentos, incluindo cerca de 19 bloqueios com veículos incendiados e ataques armados, inclusive no aeroporto de Culiacán e na base aérea número 10. Todos os acessos a Culiacán foram fechados, quatro deles desde a cidade de Los Mochis e mais dois na saída para Costa Rica, Sinaloa.

O governo mexicano informou que os confrontos resultaram em ao menos 29 mortes, sendo 19 de supostos membros de gangues, e dez de militares. Não houve vítimas fatais entre civis. As informações foram confirmadas pelo ministro da Defesa, Luis Cresencio Sandoval, nesta sexta (6), de acordo com informações da agência Reuters. Outras 21 pessoas acabaram presas em decorrência das operações.

Após a captura, Guzmán foi transferido para a mesma prisão onde seu pai foi confinado e escapou, em 2015. Em uma estratégia de segurança e para não tornar a informação pública, as autoridades mexicanas enviaram primeiro um comboio de oito viaturas que saiu por volta das 17h30 (horário local, 20h30 de Brasília) da Procuradoria Especializada em Crime Organizado (FEMDO) na capital mexicana e, depois das 18h (21h horário de Brasília), um helicóptero decolou do mesmo local.

Ambos tiveram como destino o Centro Federal de Readaptação Social (Cefereso) número 1 Altiplano – também conhecido como prisão de Almoloya -, localizado no Estado do México. Nos arredores da prisão também foi implantado um dispositivo de segurança com pelo menos uma dezena de viaturas do Exército e da Guarda Nacional.

*Com informações da EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Youtube / UOL