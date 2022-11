Tiroteio após show de Xand Avião deixa 1 morto e 9 feridos

Um tiroteio na madrugada deste sábado (12) deixou uma pessoa morta e nove feridas na cidade de Floriano, no Piauí, logo após uma apresentação do cantor Xand Avião. O cantor Nattanzinho, que se apresentaria na sequência, teve que deitar no chão do camarim junto com sua equipe em virtude dos tiros.

O comandante do 3° Batalhão de Floriano, coronel Inaldo Barros, afirmou que a polícia foi acionada por volta das 2h da madrugada e que havia muita correria e pânico no local.

– Chegamos lá, isolamos a área e tentamos acalmar as pessoas, havia correria e pânico. Os tiros ocorreram no front próximo aos bares dentro do clube. Com o rapaz que morreu encontramos uma pistola e muitas notas de R$ 100 – disse o comandante.

A Polícia Militar informou que aproximadamente 3 mil pessoas assistiam ao show. O homem que morreu foi identificado como Wellington Lira, de 30 anos. O coronel Barros informou que ele é suspeito de um homicídio e chegou a ser preso por tráfico de drogas. No entanto, a polícia ainda não sabe qual foi a motivação dos tiros.

Pelas redes sociais, o cantor Nattanzinho, que seria o próximo a se apresentar após Xand Avião, informou que estava bem, mas disse que não sabia o que tinha acontecido.

– Graças a Deus tudo bem aqui, estou no hotel, consegui sair de lá, um cara sacou uma arma, não sei o que aconteceu, ouvi muito tiro, loucura, Xand tinha acabado de tocar, eu seria o próximo… Tô com o coração apertado, não sei o que pode ter acontecido, vou esperar – declarou.

As nove pessoas baleadas no tiroteio apresentam quadro estável, segundo o diretor técnico do Hospital Regional Tibério Nunes, que fica também em Floriano. Além delas, outras pessoas foram atendidas com crises de pânico e ansiedade.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais