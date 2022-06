Tiroteio em igreja deixa dois mortos e um ferido nos EUA

Um homem atirou contra um pequeno grupo de pessoas dentro de uma igreja no subúrbio do Alabama, nos Estados Unidos, na noite da quinta-feira (16). O atentado deixou dois mortos e uma pessoa ferida. O suspeito foi detido, conforme as autoridades policiais.

O ataque ocorreu na Saint Stephen’s Episcopal Church, em Birmingham, periferia de Vestavia Hills, conforme o capitão de polícia Shane Ware. Os investigadores ainda permaneceram no local horas depois do ataque. A polícia de emergência e veículos de bombeiros bloquearam o caminho para a igreja. Pessoas rezavam próximas ao local.

Kelley Hudlow, padre episcopal na Diocese do Alabama, disse à emissora WBRC que o tiroteio surpreendeu a igreja e a comunidade em geral. Ele disse que mensagens de apoio estavam chegando de todos os Estados Unidos e do mundo.

– Precisamos de todos. Ore, pense, medite e envie amor para esta comunidade porque vamos precisar de tudo isso – declarou.

A governadora do Alabama, Kay Ivey, lamentou o que ela classificou como “chocante e trágica perda de vidas na igreja”. A gestora afirmou que ficou feliz em saber que um suspeito já estava sob custódia.

– Isso nunca deveria acontecer em uma igreja, em uma loja, na cidade ou em qualquer lugar – completou.

Fonte: *AE