Tirulipa é expulso da Farofa após ser acusado de assédio por desamarrar biquíni de mulheres

Tirulipa foi expulso da Farofa da Gkay, na noite desta terça-feira (6), após ser acusado de assédio por desamarrar o biquíni da influenciadora Nicole Louise durante uma brincadeira. A cantora e atriz estava participando com Tati Quebra Barraco de uma atividade simulando a famosa Banheira do Gugu, quando o humorista puxou a amarração da parte de cima de seu biquíni, deixando-a de topless. A reportagem de Quem entrou em contato com a assessoria de imprensa do humorista, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

A expulsão foi confirmada em um comunicado postado no perfil oficial da Farofa, porém sem mencionar o nome do humorista. “Devido episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na ‘Farofa da Gkay’, foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento. Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local”, diz a nota.

Em seus Stories, Tirulipa postou vídeos abrindo a blusa de outra menina, chegando a colocar a mão dentro da água, na região em que os seios dela estavam à mostra. Gkay, anfitriã do evento, estava ao lado da banheira, filmando tudo. Já de uma terceira participante, que mais tarde foi identificada como Vitória Guedez, irmã do influenciador Lucas Guedez – que é amigo próximo de Gkay – ele colocou as mãos diretamente em seus seios após ela perder o biquíni.

As imagens foram compartilhadas em diversos perfis de fofoca no Instagram, e a web também criticou Tirulipa pelo ato. “Isso é assédio, tiveram outras que ele também fez isso”, declarou uma internauta. “Se assédio sexual é crime, ele deveria sair de lá preso. Fez isso com várias mulheres. Isso não é brincadeira, isso não é engraçado”, disse outra.

Em seu perfil, Nicole Louise repostou o vídeo e repudiou o acontecido: “Certos tipos de brincadeiras têm limites… Não permitam alguém fazer algo com você sem sua permissão”, escreveu. Mais tarde, ela se pronunciou com mais detalhes, informando que Tirulipa foi expulso da festa.

“Eu estou muito indignada, estou muito mal com o que aconteceu, porque me senti invadida. Isso é assédio, ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres. Isso é uma falta de respeito sem noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa, porque ela não compactua com esse tipo de atitude. Estou indignada, era fã desse cara, gostava muito dele”, afirmou.

Nicole também abriu uma live e deu mais detalhes, contando não ter percebido na hora o que aconteceu, e só descobriu ao ver um vídeo. “Agora estou bem, mas estava muito ansiosa, fiquei muito mal. É uma situação que nós costumamos passar quase todos os dias, somos tratadas como objetos. Eu gostava do Tirulipa, tinha um carinho enorme por ele, até fiz Stories com ele antes de brincar. Aí na hora da loucura estava lá todo mundo se divertindo… Eu não percebi na hora o que aconteceu, só percebi que soltou. Depois, uma amiga me mostrou o vídeo. Não se preocupem, porque ele já foi expulso, graças a Deus. Se ele não fosse, quem ia embora seria eu. Pior que ele não fez isso só comigo, eu vi os vídeos, é um absurdo. Nem uma mulher faz isso com outra”, disse.

Vitória Guedez não chegou a se pronunciar em suas redes, mas o irmão, Lucas, postou um vídeo com ela “ela está bem, está uma situação meio difícil porque ela não consegue digerir o que aconteceu, é muita informação, muita gente em cima. Ela não é do meio, aqui começou a ter visibilidade, então está tendo muita pressão. A gente tentou gravar um vídeo e está muito nervosa, ainda mais porque namora. Mas a equipe da Gkay está cuidando de tudo”, afirmou.

Tirulipa trancou os comentários de todas as suas publicações no Instagram, mas não apagou os vídeos de seu perfil.

Pedido de desculpas

Horas depois da repercussão do caso, Tirulipa foi ao Instagram e postou um vídeo falando sobre as acusações de assédio e pediu desculpas.

“Fala, pessoal. Depois de ter conversado com a GKay, toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, às mulheres. Quero pedir desculpas à Nicole, né, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção, né? Eu tentei levar uma brincadeira. Tentei levar uma alegria para Farofa, mas eu me excedi de fato naquele clima de Farofa de que tudo pode. Na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, né? Errei e estou aqui para pedir perdão a você, Nicole, e às outras que se sentiram feridas”, começou ele.

“Vocês aí, seguidores, me perdoem. É que a gente que trabalha com comédia é muito complicado pra gente, né? Mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com a minha esposa. Sou pai de duas filhas, mulheres, não queria também isso para as minhas filhas, então estou pedindo perdão aqui em público a vocês e resolvi me retirar da Farofa, conversei com a com a GKay e falei não quero prejudicar a festa”, completou.

“A festa vai continuar. Aproveitem a festa, é pra vocês, curtam aí. Peço perdão mais uma vez pelas brincadeiras. O menos é mais e eu me excedi. Isso serve de aprendizado não só pra mim como para muitos outros comediantes de que o menos é mais, de fato. Eu passei do ponto, perdão. Desculpa, a minha intenção não foi essa. Só queria ter levado a alegria, mas infelizmente aconteceu isso. Perdão, boa festa a todos aí da Farofa”, finalizou.

Fonte: revistaquem/Foto: Reprodução/Instagram