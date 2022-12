Tite confirma desfalque de Alex Sandro contra Croácia

Desfalque para o Brasil na goleada para a Coreia do Sul, nas oitavas de final, o lateral-esquerdo Alex Sandro não deve ter condições de encarar a Croácia, nesta sexta, pelas quartas da Copa do Mundo. O treinador Tite explicou que a situação do lateral é diferente da de Neymar e de Danilo, que se lesionaram na estreia contra a Sérvia, e já retornaram aos gramados.

“Ele vai treinar à tarde para ter a disponibilidade. Mas a tendência é de não participação. São lesões diferentes. Porque não há trabalho ainda forte. Tenho que ver departamento médico e físico. Vai depender de hoje à tarde”, afirmou.

Alex Sandro teve uma lesão muscular no quadril esquerdo. O jogador é o único especialista na lateral-esquerda do elenco, já que Alex Telles sofreu uma lesão no joelho e acabou cortado. Sem poder contar com o jogador, a tendência é que a escalação que venceu a Coreia seja mantida. Com isso, o Brasil deverá ir para campo com: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Tite ainda abordou as críticas que os jogadores da seleção brasileira têm recebido por conta das “dancinhas” na Copa do Mundo. O treinador afirmou que elas são feitas por pessoas que não conhecem a cultura do país.

“Não é minha seleção. É a seleção brasileira, que tenho responsabilidade de ser técnico. Eu lastimo muito e não vou fazer comentários de quem não conhece a história e cultura do Brasil, o jeito de ser. Eu respeito a cultura e o jeito que eu sou, a seleção que trabalho. É a cultura brasileira, e ela não vai desmerecer nenhum outro. É a nossa forma de ser”, disse.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Twitter