Tite confirma escalação sobre o Peru e fala sobre a polêmica do superclássico

Após alguns dias sobre o polêmico jogo contra a Argentina, o técnico Tite falou sobre, pela primeira vez, sobre a paralisação da Anvisa e, de quebra, confirmou o time que entrará em campo contra o Peru nesta quinta-feira (9/9), em jogo válido pela nona rodada das eliminatórias.

A decisão da FIFA a respeito do resultado do jogo ainda não é conhecida. O comandante do Brasil comentou sobre qual deveria ser o resultado do jogo. “A decisão justa é respeitar as leis, a decisão justa é antes a saúde das pessoas. A decisão justa é que o esporte é importante, mas tem uma escala de importância em que a saúde está acima, as leis estão acima”, disse.

Mesmo querendo o jogo, ele concordou com a interferência da Anvisa. “Antes disso (de querer jogo), absolutamente correta todas as manifestações da Anvisa, do Ministério da Saúde, é de leis, de respeitar leis, o futebol não está acima disso, tem que ser respeitado, estamos lidando com vidas. ‘Ah, mas abriu outro’. Eu não quero saber. Eu tenho critério que está acima disso: é saúde, sim, que tenha público, a gente trabalhe. Associado a isso, quando tem saúde e vacina, vai ter emprego e trabalho, associado a isso vai ter dignidade. Mas vir e passar por cima de leis, burlar situações, isso não existe. Quero, sim, que o jogo pudesse acontecer. Talvez o tempo de execução. Não posso julgar isso. Não tenho conhecimento suficiente para saber o que foi feito e a que tempo foi feito. Não posso julgar e não devo julgar. Mas de passar por cima leis. Ah, não. Um pouco de respeito à uma entidade, um país, um povo, um clube, uma seleção. Calma! Respeito, sim”, pontuou Tite.

Sobre o jogo contra o Peru, o técnico não ficou em cima do muro. Ele confirmou que o time será o mesmo que enfrentaria a Argentina. Weverton, Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Neymar e Gabigol.

Por fim, ele falou sobre o confronto e sobre o respeito ao adversário, que ocupa a sétima posição nas eliminatórias. “Em relação ao Peru, ele nos conhecem bem, nós conhecemos as características deles também. Acho que Cesar (Sampaio) fez um comentário para mim que essa equipe perdeu para a França por 1 a 0 e teve sete jogadores que estão aqui. Para mostrar o grau de dificuldade e não achar que o enfrentamento (será fácil). Retrospecto não ganha. O grau de dificuldade, a gente sabe que tem, a qualidade, a gente sabe que tem. A gente vai ter que produzir muito, jogar muito, manter regularidade, os diferentes jogos dentro do próprio jogo, aquele momento que tu vai ser dominado, mas tem que controlar, grande parte dominando, mas ser efetivo, transformar em gol. Esse contexto todo estamos atentos”, finalizou.

Brasil e Peru entram em campo nesta quinta-feira (9/9), às 21h30, na Arena Pernambuco. A Seleção Brasileira segue líder da competição com sete vitórias em sete jogos, somando 21 pontos.

