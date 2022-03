Tite convoca Everson, do Atlético-MG, para substituir goleiro Ederson

Seleção brasileira encara o Chile na quinta-feira (24) no Maracanã

O goleiro Everson, do Atlético-MG, é o mais novo convocado da seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. O nome foi anunciado pelo técnico Tite na tarde desta segunda-feira (21).

Everson irá substituir o goleiro Ederson, do Manchester City (Inglaterra), diagnosticado com gastroenterite. Na próxima quinta (24), o Brasil encara o Chile no Maracanã, às 20h30 (horário de Brasília), penúltimo jogo das Eliminatórias em território nacional. Neste domingo (20), houve corte de outros dois jogadores que atuam no futebol inglês: o atacante Raphinha (Leeds) que testou positivo para covid-19, e o zagueiro Gabriel Magalhães (Arsenal), prestes a ser pai.

A previsão é de que o Everson se apresente à seleção, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na quarta (23), após defender o Galo contra a Caldense, pela na semifinal do Campeonato Mineiro, às 16h.

Nesta segunda (21), dez dos 25 convocados por Tite chegaram à Granja Comary para iniciarem a preparação técnica. À tarde, Weverton, Alex Telles, Felipe, Arana, Fred e Bruno Guimarães treinaram normalmente, enquanto Richarlison e Coutinho foram a campo para um trabalho regenerativo. Já Thiago Silva e Martinelli participaram de atividades físicas na academia.

Há 14 anos a seleção brasileira não disputa um jogo de Eliminatórias no Maracanã. Para o jogo contra o Chile, o último em território nacional, a CBF colocou 70 mil ingressos à venda, que só ocorre de forma online. O último duelo do Brasil pelas Eliminatórias será contra a Bolívia, na capital La Paz, no dia 29 de março.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro