O Brasil está convocado para o retorno as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Mantendo a sua base habitual, Tite ainda encontrou espaço para novidades, como Lucas Veríssimo, e nova chance para velhos conhecidos, como Daniel Alves. O retorno da seleção para as eliminatórias será no dia 4 de junho, contra o Equador, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo seguinte será em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, contra o Paraguai.

