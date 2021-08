Tite convoca Hulk, Miranda e mais 7 atletas para seleção nas Eliminatórias

O técnico Tite, da seleção brasileira, convocou nove jogadores para a disputa dos três próximos confrontos da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que serão realizados nos dias 2, 5 e 9 de setembro.

O movimento emergencial surge em meio à proibição das ligas da Inglaterra e da Espanha de liberarem jogadores de clubes afiliados para o torneio em função da pandemia de covid-19.

A principal novidade é o atacante Hulk, do Atlético-MG, que passa a integrar a lista. Miranda, do São Paulo, também foi lembrado.

A CBF informou que os jogos envolvendo Inter (contra Bragantino) e Athletico (contra Sport) no Brasileirão serão adiados – as partidas das outras equipes com convocados já foram reagendadas.

Veja as novidades de Tite:

Goleiros: Everson (Atlético-MG) e Santos (Athletico)

Everson (Atlético-MG) e Santos (Athletico) Zagueiro: Miranda (São Paulo)

Miranda (São Paulo) Meio-campistas: Edenílson (Inter), Gerson (Olympique de Marselha) e Matheus Nunes (Sporting)

Edenílson (Inter), Gerson (Olympique de Marselha) e Matheus Nunes (Sporting) Atacantes: Hulk (Atlético-MG), Malcom (Zenit) e Vinicius Júnior (Real Madrid)

Os nove atletas substituem, até segunda ordem, os seguintes nomes da convocação original: Alisson, Ederson, Militão, Thiago Silva, Casemiro, Fabinho, Fred, Firmino, Gabriel Jesus, Raphinha e Richarlison.

Mesmo atuando no Real Madrid, time envolvido na proibição, Vinicius Júnior foi anunciado pela CBF como um dos novos relacionados. De acordo com Rodrigo Mattos, colunista do UOL, dirigentes da CBF, Fifa e Conmebol têm participado de articulações constantes para tentar reverter a decisão dos clubes europeus de rejeitar a liberação de jogadores para as eliminatórias da Copa. Das conversas, já há otimismo para contar com atletas da Espanha e da Itália. Em relação à Inglaterra, o cenário ainda é de negociação dos cartolas.

Dor de cabeça para a Conmebol

Mais de 20 jogadores sul-americanos que atuam no futebol espanhol foram convocados para defender as respectivas seleções na data Fifa de setembro.

Para o Brasil, a decisão afetou as convocações de Éder Militão e Casemiro, ambos do Real Madrid, chamados para os jogos contra Chile, Argentina e Peru entre os dias 2 e 9 de setembro.

Na Inglaterra, 60 jogadores estão barrados, incluindo nove brasileiros: Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Gabriel Jesus, Raphinha, Roberto Firmino e Richarlison.

Datas das partidas

Atual líder com 18 pontos em seis jogos das Eliminatórias, o Brasil terá uma rodada tripla pela frente, em que inicia enfrentando o Chile, dia 2 de setembro, no estádio Monumental, em Santiago.

Depois disso fará duas partidas em casa. No dia 5 contra a Argentina, na Neo Química Arena, e no dia 9, contra o Peru, na Arena Pernambuco.

