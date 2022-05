Tite convoca seleção para jogos contra Coreia do Sul e Japão em junho

O técnico Tite convocou a seleção masculina brasileira para os próximos jogos preparatórios para a Copa do Mundo do Catar, contra a Coreia do Sul e Japão em junho. A principal novidade na lista de 27 atletas, anunciada nesta quarta-feira( 11) é a presença do meia-campista Danilo (Palmeiras). O primeiro amistoso será em 2 de junho, contra a Coreia do Sul, na capital Seul, e quatro dias depois o Brasil encara o Japão, em Tóquio. O amistoso contra a Argentina – programado para 11 de junho em Melbourne (Austrália) – foi cancelado. A Copa do Catar começa no dia 21 de novembro, e o Brasil estreia três dias depois contra a Sérvia (Grupo G).

Além de Danilo, a relação tem somente outros dois jogadores que atuam no país: o goleiro Weverton (Palmeiras) e Guilherme Arena (Atlético-MG).

Durante a coletiva, Tite ressaltou o objetivo dos próximos jogos.

Ela [a seleção} precisa ser mais criativa e ofensiva e nós colocamos isso há algum tempo atrás. Nesses cinco últimos jogos ela atingiu esse nível e a gente quer consolidar esse aspecto para que ela seja equilibrada. Para você vencer, que é o objetivo final, você tem que ser sólido, criativo e fazer gol, transformar em gol, ser efetivo, consolidar isso com os diferentes adversários. Eu disse adversário, não inimigo”.

Os dois amistosos serão os penúltimos da seleção sob o comando de Tite antes da convocação final para a Copa do Catar. Em setembro a seleção tem jogo preparatório agendado contra o México. O Brasil tem ainda pela frente um confronto contra a Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa, interrompido em setembro após intervenção da Anvisa, em meio à pandemia de covid-19. Na última segunda (9), o Comitê de Apelação da Fifa decidiu que a partida deverá ser reagendada, depois de considerar os recursos apresentados pelas federações de ambos os países.

Líder no ranking da Fifa, o Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, junto com Sérvia, Suíça e Camarões.

Convocados

GOLEIROS

Alisson – Liverpool FC (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Alex Telles – Manchester United (ING)

Daniel Alves – Barcelona (ESP)

Danilo – Juventus (ITA)

Guilherme Arana – Atlético-MG

ZAGUEIROS

Eder Militão – Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Danilo – Palmeiras

Fabinho – Liverpool FC (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Lucas Paquetá – Lyon (FRA)

Philippe Coutinho – Aston Villa (ING)

ATACANTES

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Matheus Cunha – Atlético de Madrid (ESP)

Neymar Jr. – Paris Saint-Germain (FRA)

Raphinha – Leeds United (ING)

Richarlison – Everton (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Vini Jr. – Real Madrid (ESP)

