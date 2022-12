Tite é assaltado e leva bronca do ladrão por derrota na Copa

Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, foi assaltado enquanto caminhava na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro onde ele está com familiares para passar o Natal. Além de ter um cordão de ouro roubado, o ex-técnico ainda levou uma bronca do assaltante pela derrota na Copa do Mundo do Catar.

De acordo com Ancelmo Gois em sua coluna no jornal O Globo, Tite havia saído para dar uma caminhada bem cedo, às 6h da manhã, justamente para livrar-se de eventuais assédios.

O treinador optou pela reclusão, tirando férias com a família após o Brasil perder para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. A partida foi decidida nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na prorrogação e o sonho do hexa foi adiado mais uma vez.

Tite assumiu o comando da Seleção Brasileira de futebol em junho de 2016, ocupando o lugar que era de Dunga. Seus números neste período são: 79 jogos, com 59 vitórias, 14 empates e seis derrotas.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ José Méndez