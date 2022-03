Titular da Sefa se reúne com empresários e contadores em Marabá

Em reunião ocorrida na última segunda-feira (14), René Sousa Júnior apresentou novo coordenador da regional da Sefa e ressaltou a importância do Fisco em manter um diálogo permanente com os contribuintes de impostos

Uma reunião na sede da Associação Comercial e Industrial de Marabá, no sudeste paraense, marcou na última segunda-feira (14) a posse do coordenador da unidade regional fazendária naquela cidade, o auditor fiscal Sandro Borsatto. Administrador de empresas especializado em Gerenciamento de Projetos, Borsatto ingressou na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) por meio de concurso público em 2014, já em 2019 foi nomeado coordenador de Paragominas e, em 2020, assumiu o cargo de gerente de fiscalização dos Grandes Contribuintes, em Belém.

Participaram da mesa oficial do evento, além do titular da Sefa, René Sousa Júnior, o presidente da Associação Comercial, João Tatagiba, o secretário regional de Governo do Sudeste do Pará, João Chamon Neto, e o subsecretário da Administração Tributária da Sefa, Eli Sosinho.

Sefa destaca a necessidade de se manter diálogo contínuo com empresários e contadoresFoto: DivulgaçãoSandro Borsatto ressaltou que a Sefa está de portas abertas para receber os contribuintes, para esclarecer dúvidas e estimular a autorregularização das empresas. Já o secretário da Fazenda destacou a importância do Fisco em manter um diálogo permanente com os contribuintes de impostos.

Durante o encontro, Sousa Júnior fez questão de apresentar o novo coordenador aos empresários e contadores e ouviu as reivindicações das entidades de classe.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)