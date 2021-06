Título alemão não ofusca geração fora de série de Portugal

A Alemanha venceu Portugal, domingo, por 1 a 0, e conquistou o título da Eurocopa sub-21. A conquista alemã, porém, está longe de ofuscar os feitos de uma geração fora de série que traz a promessa de um futuro brilhante para o futebol português.

Rui Jorge, técnico que comandou Portugal na última Euro sub-21, vem de um vice-campeonato na mesma competição em 2015, com uma geração que tinha nomes como Bernardo Silva, João Cancelo, Raphael Guerreiro, William Carvalho e João Mário, todos posteriormente campeões com a seleção principal.

A nova geração lapidada por Rui Jorge se mostra ainda mais promissora. Desde 2017, Portugal chegou em todas as finais da Euro sub-19, sendo campeão em 2018. Em 2016, a seleção lusa conquistou ainda o título da Eurocopa sub-17.

Os quatro Diogos

A dupla de zaga vice-campeã da Euro sub-21 neste domingo é a mesma que foi campeã da Euro sub-17 em 2016: Diogo Leite e Diogo Queirós. O segundo ainda foi campeão no sub-19 em 2018. Os dois Diogos trazem entrosamento do período de formação no Porto, sendo campeões também da Europa pelo Dragão na base: em 2019 conquistaram juntos a Uefa Youth League, a Liga dos Campeões para jovens.

O goleiro Diogo Costa, o terceiro Diogo da geração, foi também campeão no sub-17 e também campeão da Youth League junto com os zagueiros. Costa foi ainda campeão da Eurocopa sub-19 e participou de dois mundiais sub-20 com seu país, um deles como titular. Aos 21 anos, soma ainda 25 jogos como profissional pelo Porto, com 54 partidas pela equipe B dos Dragões.

Para fecharmos a linha de zaga dos Diogos, talvez o mais famoso deles: Dalot. O lateral, campeão também no sub-17, começou no Porto, mas não chegou a ser campeão da Youth League. Ainda jovem, foi atuar no Manchester United, da Inglaterra, e na última temporada esteve emprestado no Milan, somando 33 jogos, dois gols e três assistências.

O “peixe fora d´água” da linha defensiva é Abdu Conté. Com origens na Guiné-Bissau, Conté se profissionalizou no Sporting e nas últimas temporadas defendeu o Moreirense. O titular da lateral esquerda até as quartas de final foi Thierry Correia, companheiro de Conté na base do Sporting e campeão sub-19 e sub-17 com a seleção portuguesa.

Qualidade e habilidade

A geração portuguesa que vai dominando a Europa é marcada pela qualidade técnica dos jogadores. Do meio para frente, categoria é o que não falta… Começando pelo jovem Florentino. O volante conquistou tudo com a base do Benfica e foi campeão campeão europeu com Portugal no sub-17 e sub-19. Na última temporada, esteve emprestado ao Monaco, da França.

Vitinha e Fábio Vieira, meias mais avançados, foram simplesmente jóias raras durante o Euro, com qualidade no passe, drible e condução. Fábio Vieira, promessa do Porto, foi eleito o melhor jogador da Euro sub-21, apesar do título alemão. O jogador foi também campeão da Youth League com o Porto e já atrai os olhares dos maiores clubes da Europa. Vitinha também foi campeão europeu na base pelo Porto, mas já se encontra em outro contexto competitivo: joga a Premier League pelo Wolverhampton.

Daniel Bragança, camisa 10, pertence ao Sporting e em 2020 ganhou o título de revelação da segunda divisão portuguesa pelo Estoril. Tiago Tomás foi também campeão português na última temporada pelo Sporting, enquanto Dany Mota tem passagens pela base da Juventus e atualmente defende o Monza.

Se destacam ainda nomes como Rafael Leão, companheiro de Zlatan Ibrahimovic no Milan; Gedson Fernandes, revelação do Benfica que esteve no Tottenham. Francisco Trincão (21), João Félix e Nuno Mendes (18) também fazem parte da geração de prodígios, mas já brilham no time principal. O futuro parece ser brilhante para Portugal.

Texto retirado de ogol.com.br