TJD pode decidir prosseguimento do Parazão no próximo dia 15

Paysandu e Clube do Remo divulgaram notas independentes se manifestando acerca da suspensão do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022, após do Tribunal de Justiça Desportiva – TJD acatar pedido de liminar do Paragominas, que denunciou estar o Bragantino participando da competição com utilização de um atleta irregular, o caso, o volante Hatos. Ambos os clubes lamentam a situação e dizem estar torcendo para que o imbróglio seja resolvido o quanto antes, a fim de não prejudicar o andamento do certame, já que ambas as equipes, em breve, estreiam no Campeonato Brasileiro da Série C e já disputam a Copa do Brasil.



Com a suspensão do Parazão, ontem, terça-feira, 08, foi adiada para data ainda incerta, a fase do mata-mata, em que as equipes vão duelar em dois jogos diferentes para ver quem segue em frente.

Tanto Remo quanto Paysandu informaram, por meio de suas assessorias, que enquanto a situação não se define, continuarão com os treinos em seus ambientes, para que os grupos não percam o foco nem a forma.



Ontem, os jogadores do Paysandu estavam concentrados em um hotel da cidade, já que iniciariam hoje a nova fase do Parazão, enfrentando Tapajós no campo do Souza. Eles foram dispensados e já se reapresentaram na manhã desta quarta-feira, 09, na Curuzu, para darem prosseguimento aos treinamentos.



De seu lado, o Clube do Remo informou que o grupo continuará os treinamentos até que a situação seja resolvida.



ENTENDA O CASO

O jogador Hatos era contratado do Itupiranga e foi punido com suspensão de cinco jogos. No entanto, não foi notificado acerca da punição, segundo informações do Bragantino, que usará esse argumento em sua defesa para não perder os pontos conquistados até agora. A punição data de 2021. Inclusive, o Itupiranga está sendo convocado a responder em 24 horas, por que o atleta não foi informado acerca da notificação.



Depois de sair do Itupiranga, Hatos atuou pelo Cametá, tendo disputado a 2ª Divisão do Parazão e agora já estava contratado pelo Bragantino, cuja diretoria também acusa o TJD de não ter respondido, no começo do ano, a ofício que indagava sobre a situação de todo o seu plantel, o que o clube usará também em sua defesa, visando se manter vivo no Parazão 2022.



Por sua vez, a defesa de Hatos também alega que o jogador não sabia da punição, que não foi notificado e pede que a punição seja suspensa e, com ela, o retorno do Campeonato Estadual.

A denúncia partiu do Paragominas, cuja diretoria detectou a situação do jogador Hatos.

