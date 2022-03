TJD suspende o Parazão 2022 por tempo indeterminado

O Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu a nova fase do Campeonato Paraense de Futebol Profissional que se iniciaria amanhã, quarta-feira, 09.

A suspensão decorre do acatamento, pelo órgão, de denúncia oficializafa pelo Paragominas de que o Bragantino disputa o certame utilizando atletas irregulares.



A queixa crime recai sobre a atuação irregular do jogador Hatos, do Bragantino.

Nessa quarta-feira começaria a fase do mata-mata do Parazão 2022.

O Paysandu abriria essa fase jogando contra o Tapajós, às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém.



Contatados pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, Paysandu, Remo e Tuna, os três primeiros colocados na competição, informaram que vão aguardar o desenrolar dos fatos e também o posicionamento da Federação Paraense de Futebol – FPF.

Imagem: Agência Paysandu