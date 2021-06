TJPA convoca candidatos aprovados em concurso para habilitação ao cargo

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) convocou, na última segunda-feira (31), 67 candidatos aprovados no concurso público do órgão para o Provimento de Vagas e Cadastro Reserva em Cargos de Nível Superior e Médio. Foram chamados 22 aprovados para o cardo de Analista Judiciário, 11 para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador e 34 para o cargo de Auxiliar Judiciário.

A lista com os nomes está disponível no Diário da Justiça. Segundo o Tribunal, os candidatos deverão enviar a documentação, relacionada no Anexo 1 do edital, digitalizada em formato pdf para o e-mail admissao.dap@tjpa.jus.br e comparecer, mediante agendamento telefônico, à Divisão de Administração de Pessoal (DAP), na Rua Doutor Malcher, s/n – esquina com a Travessa Félix Roque, Bairro Cidade Velha, em Belém.

O processo de habilitação vai de hoje a 21 de junho, de 8 às 14 horas. O candidato será submetido à inspeção médica realizada pela Junta de Saúde do TJPA no período mencionado, que também deverá ser agendada por telefone junto ao Serviço Médico, Serviço Odontológico e Serviço Psicossocial do Tribunal, ocasião em que deverá apresentar laudo médico, de sanidade física e mental, além dos exames laboratoriais e complementares, que correrão por conta do candidato.

O TJE informa que, o não comparecimento do interessado no prazo previsto, acarretará na sua eliminação do concurso e a perda da vaga no referido cargo. Os candidatos serão lotados na capital e em outras 54 Comarcas do estado.

O concurso do TJPA, que foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ofertou 200 vagas em 16 Regiões Judiciárias do Pará.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu