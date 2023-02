Todas as cores da alegria explodem no início do carnaval de Belém, com as escolas do segundo grupo

A noite desta sexta-feira (10) marcou o reencontro das escolas do 2º grupo do carnaval de Belém com a Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel.

Mocidade Olariense, Mocidade Unida do Benguí e Boêmios da Vila Formosa foram as primeiras que entraram na avenida do samba. Em seguida, Império Jurunense, Cacareco, Coração Jurunense, Habitat do Boto e A Grande Família.

O retorno das escolas após dois anos sem desfiles, por conta da pandemia de covind-19, foi marcado por uma alegria contagiante que envolveu os brincantes e por enredos que destacaram as várias personalidades da cultura de Belém.

Nas arquibancadas e camarotes, o público vibrou com a passagem das agremiações.

A programação do Carnaval 2023 é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL). Para Jamil Mouzinho, presidente da fundação, “temos escolas com muita tradição no Carnaval de Belém que estão no 2º grupo. A gente está abrindo com chave de ouro os desfiles oficiais”, disse.

3 mil pessoas nas arquibancadas

Segundo a coordenação do Carnaval oficial de Belém, cerca de 3 mil pessoas acompanharam o desfile na Aldeia Cabana no primeiro dia.

O carnaval de todas as cores traz de volta a Belém a felicidade de um período muito importante para a cultura da nossa cidade, com uma programação repleta de bons enredos.

Neste sábado (11), a partir das 22h, as escolas do 1º grupo Acadêmicos da Pedreira, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Rancho Não Posso Me Amofiná, Piratas da Batucada e Deixa Falar desfilam na Aldeia Cabana.

(Texto: Michel Jorge/Ascom Fumbel)

Texto: Edson Coelho

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/COMUS