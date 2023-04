Todos os jogos realizados no Mangueirão contarão com atendimento à saúde dos torcedores

Pensando na saúde dos torcedores que frequentam o Estádio do Mangueirão, o térreo nos lados A e B do local contará com dois ambulatórios para atendimento de urgência. Já nos pisos intermediários e superiores do estádio, também funcionarão quatro postos médicos de atendimento de emergência que vai garantir assistência de todos os torcedores durante os dias de jogos. Cerca de 30 profissionais da Secretaria de Saúde (Sespa) atuarão neste próximo domingo (09), data da entrega oficial do espaço, que tem a proposta de ser a maior arena esportiva da região Norte do país.

Medicações, carrinhos de emergência e todo o material técnico necessário estarão disponíveis nas salas da Sespa no novo Mangueirão. Durante os jogos, a secretaria disponibilizará quatro ambulâncias para apoio. A enfermeira do 1° Centro Regional da Sespa, Ruth Cardoso, destaca sobre a atuação dos profissionais.

“Nossa equipe é treinada e tem experiência nos procedimentos. Em casos graves, contamos com o apoio de ambulâncias da Sespa para o remanejamento. Nos eventos-teste também atuamos e realizamos duas transferências para unidades hospitalares de torcedores que apresentaram sintomas mais graves”, explica a responsável pelos ambulatórios do estádio.

VIDA ATIVA – Os ambulatórios do térreo, as salas de odontologia, fisioterapia e os espaços para atividade física serão utilizados, de forma permanente, pelo Programa Vida Ativa na Terceira Idade, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), com o objetivo de promover qualidade de vida e o resgate da autoestima de idosos.

