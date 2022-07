Todos perderam…

No triste episódio da morte de uma criança atacada por uma onça preta em Brasil Novo, no Pará, todo mundo perdeu. Perdeu a família enlutada, que teve de sepultar uma criança que morreu com tanta dor e que tinha toda uma vida pela frente, e perdeu a natureza, já que o felino foi morto pela multidão enfurecida e em busca de vingança. A onça é um animal em estinção na selva amazônica.