Toffoli é internado em Brasília após complicações da Covid-19

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), está internado em uma unidade de terapia semi-intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer complicações da Covid-19. A informação foi publicada inicialmente nesta quinta-feira (18) pelo jornal O Globo e confirmada pela assessoria do Supremo.

Segundo o veículo, a situação de Dias Toffoli pode ter sido agravada por causa de um problema anterior nos pulmões. Recentemente, o ex-presidente da Suprema Corte teria passado por um quadro de bronquite alérgica.

Fonte: Pleno News/Foto: Nelson Jr./SCO/STF