TOM CRUISE ATRAPALHA GRAVAÇÕES DE SÉRIE POR CONTA DO HELICÓPTERO, DIZ ATRIZ

Segundo informações publicadas pelo Mirror no último sábado (19), a atriz britânica Jenny Agutter vem reclamando que Tom Cruise está atrapalhando as filmagens da série ‘Chame a Parteira’, que está no ar desde 2012.

A estrela da série afirma que o problema tem sido o barulho do helicóptero do ator, que fez a equipe ter a necessidade regravar algumas cenas do enredo.

Em contramão, Tom Cruise está filmando ‘Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte 2’ em uma vila na Inglaterra chamada Longcross, que é o mesmo local da série ‘Chame a Parteira’.

O astro de Hollywood possui licença para pilotar e seu ‘vai e vem’ com o helicóptero para o local é o motivo do incômodo. “Tom Cruise continua arruinando nossas filmagens ao pousar seu helicóptero do lado de fora de onde estamos filmando”, diz Jenny em tom de humor.

Questionada se pretendia dar uma bronca, ela não dispensou a ideia: “Imagine: ‘Licença, Tom, mas olha… estamos tentando filmar. Eu não sei o que você quer, mas apenas tire seu helicóptero daqui rapidamente!’”

Enquanto a reclamação não chega ao ator, Tom Cruise foi impressionado por uma fã do filme Top Gun. Ela descobriu um ‘easter egg’, ou seja, um detalhe oculto, na continuação do filme de 1986.

“Meu truque favorito para impressionar pessoas numa festa é mostrar que eles [a produção] usaram o mesmo áudio da cena do vôlei em ‘Top Gun’, de 1986, para a cena do futebol americano na praia em ‘Top Gun: Maverick’”, escreveu a admiradora em suas redes sociais.

O post circulou e ganhou a atenção de Eddie Hamilton, editor de ‘Top Gun: Maverick’ (2022), que contou ao co-roteirista e produtor Christopher McQuarrie sobre a descoberta da fã do longa-metragem.

Fonte: R7/Foto Destaque: Jenny Agutter e Tom Cruise. Reprodução/Redes Sociais