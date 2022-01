Tom Holland é cotado para ser o apresentador do Oscar 2022

Mais uma premiação do Oscar está chegando e os planos são de voltar com a tradição deixada de lado nas últimas edições de 2019, 2020 e 2021, ou seja, de ter um apresentador. De acordo com a emissora ABC e o The Hollywood Reporter, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas quer contratar um rosto famoso para tocar a premiação da 94.ª cerimônia de entrega dos Academy Awards. Com isso, Tom Holland é o nome da vez e um dos cotados para apresentar.

O site divulgou que a organização já entrou em contato com ator britânico após ele mesmo demonstrar interesse em apresentar a premiação durante uma entrevista. Até o momento, a cerimônia do Oscar 2022 será dirigida por Glenn Weiss, comandando a transmissão pela sétima vez e ao lado da produção de Will Packer.

O apresentador de TV norte-americano, Jimmy Kimmel foi o último apresentador da cerimônia em 2017 e 2018. Já no ano seguinte, em que foi instalado o formato sem apresentadores fixos, o Oscar registrou um aumento de audiência, atingindo 29.56 milhões de pessoas. Por outro lado, o índice caiu com a repetição do esquema, em 2020 (23.64 milhões) e em 2021 (10.4 milhões).

Antes de Kimmel, personalidades famosas como Chris Rock, Neil Patrick Harris, Ellen DeGeneres e Whoopi Goldberg já tiveram o papel de comandar a grande premiação. Neste ano, o Oscar 2022 deve acontecer em 27 de março e os indicados serão anunciados em 8 de fevereiro.

Fonte: Olhar Digital