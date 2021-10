Tom Holland sobre Alfred Molina: “Pessoa preferida que já trabalhei”

Trabalhar com o veterano Alfred Molina foi uma experiência animadora para Tom Holland, da franquia Homem-Aranha. Em entrevista ao Entertainment Weekly, o jovem ator não poupou elogios para o intérprete do Doutor Octopus. “Uma das pessoas preferidas com quem já trabalhei”, admitiu Tom.

Depois de interpretar o vilão em 2004, Molina está de volta na nova trilogia. “Quando ele estava fazendo aqueles filmes, os braços eram fantoches, e quando fizemos eles eram todos imaginários e CG. Foi bem legal vê-lo reviver, mas também reaprender isto.”, conta Holland.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tem estreia prevista para 16 de dezembro nos cinemas. O longa será um mergulho na história cinematográfica do personagem. Já no trailer, que quebrou recordes de audiência, enlouqueceu a internet com referência aos filmes de Andrew Garfield e Tobbey Maguire.

Tom Holland também admitiu os ares de despedida do terceiro filme da franquia: “Estávamos todos tratando [Sem Volta Para Casa] como o fim da franquia, podemos dizer”.

“Se formos sortudos o suficiente para mergulhar nesses personagens de novo, você veria uma versão muito diferente. Não seria mais a trilogia Homecoming. Daríamos um tempo e tentaríamos construir algo diferente. O que pode acontecer ou não, eu não sei”, afirmou o ator.

As últimas filmagens foram emocionantes para Holland. Ao gravar as cenas com Zendaya e Jacob Batalon (que interpreta Ned, melhor amigo de Peter Parker), os três ficaram emocionados.

“Estivemos fazendo esses filmes nos últimos cinco anos. Nós três tivemos uma amizade incrível. Estávamos juntos em todos os passos do caminho. Fizemos cada um dos filmes, cada uma das conferências de imprensa.”, relembrou Tom. “Foi de partir o coração mas também excitante porque estamos todos mudando para o próximo capítulo de nossas carreiras.”

Fonte Metropoles