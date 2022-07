Na noite desta sexta-feira (29) o Tombense recebe o Sampaio Corrêa, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, a partir das 21h30.

O Tombense pretende chegar cada vez mais do G-4 e fugir do campo de visão da parte de baixo da tabela. A equipe iniciou a rodada na sexta posição, com 29 pontos. Para o jogo de hoje o time vem de um empate sem gols contra o Operário-PR.

Já o seu adversário, Sampaio Corrêa, vai em busca de conseguir sua primeira vitória como visitante. Atualmente é o sétimo colocado da Série B, e tenta se aproximar do G-4 do Brasileiro.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação