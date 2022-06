‘Top Gun: Maverick’: inteligência artificial permitiu que Val Kilmer voltasse a falar

36 anos depois, a sequência de “Top Gun” finalmente chegou aos cinemas e tem feito um enorme sucesso nas bilheterias pelo mundo. Com um clima de nostalgia, um dos retornos é do personagem Tom “Iceman” Kazansky, vivido pelo ator Val Kilmer.

Porém, a volta do personagem só foi possível graças ao auxílio tecnológico de uma inteligência artificial, já que Val Kilmer sofre há alguns anos com um câncer na garganta. Esta condição não permite que o ator fale, principalmente no volume necessário para captação de som.

Feito técnico impressionante

Em entrevista ao site Page Six, a filha do artista, Mercedes Kilmer, deu vários detalhes sobre como um simulacro da voz do pai foi colocada no filme: “Eles conseguiram dublá-lo com sua própria voz, o que é incrível”, disse a jovem. Segundo ela, esta é um feito técnico impressionante.

A tecnologia que permitiu que os espectadores do filme ouvissem a voz e Val Kilmer foi desenvolvida pela empresa Sonantic e levou algum tempo para ser desenvolvida. Durante o projeto, o ator trabalhou junto com a empresa para treinar a inteligência artificial, a fim de que ela fosse capaz de capturar os mínimos detalhes de sua maneira de falar.

Fonte: Olhar Digital