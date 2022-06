“Top Gun: Maverick” ultrapassa US$ 1 bilhão em bilheteria

O filme “Top Gun: Maverick” continua voando nas bilheterias e agora ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação global.

Isso faz do filme, sequência com Tom Cruise do clássico de 1986 “Top Gun: Ases Indomáveis”, apenas o segundo desde o início da pandemia a ultrapassa esta marca. “Top Gun: Maverick” também se tornou o primeiro da carreira de Tom Cruise a alcançar US$ 1 bilhão em bilheteria, que inclui mais de US$ 520 milhões nos Estados Unidos e cerca de US$ 485 milhões no resto do mundo.

“Top Gun: Maverick” já havia se tornado o filme de maior bilheteria da carreira de Cruise há alguns dias, quando ultrapassou a marca de US$ 800 milhões. Antes de “Maverick”, o filme mais rentável da carreira de Tom Cruise era “Missão: Impossível – Efeito Fallout”, de 2018, com US$ 791 milhões arrecadados.

Um dos pontos que tornam o feito de “Top Gun: Maverick” é o fato de o filme ter um desempenho internacional tão grande, apesar de não ter chegado em grandes mercados como Rússia e China. Além disso, a história vem levando uma audiência mais velha para os cinemas, sem deixar de atrair um público mais jovem, mesmo com um intervalo 36 anos entre o lançamento do original e da sequência.

“Top Gun: Maverick” começou sua trajetória nos cinemas tornando-se o maior lançamento nos Estados Unidos e fora dele da carreira de Tom Cruise. Em seguida, o filme recebeu competição com o lançamento de “Jurassic World: Domínio”, mas continuou em alta mesmo assim.

Agora, foi a vez do lançamento de “Elvis”, e apesar de já estar completando um mês nos cinemas, “Top Gun: Maverick” empatou com o lançamento da cinebiografia de Elvis Presley na bilheteria americana, totalizando US$ 35.5 milhões no final de semana.

“Top Gun: Maverick” continua disponível nos cinemas.

Fonte: Olhar Digital