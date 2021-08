Tóquio: caçula do atletismo, Jardênia ganha bronze nos 400 metros T20

A brasileira fechou a disputa com o tempo de 57s43

A potiguar Jardênia Félix, com apenas 17 anos, conquistou nesta terça-feira (31) medalha de bronze na prova de 400 metros da classe T20 (deficiência intelectual). A velocista mais jovem do atletismo brasileiro na Paralimpíada de Tóquio registrou o tempo de 57s43, a melhor marca da carreira da brasileira. As disputas da modalidade esportiva estão acontecendo no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital japonesa.

Muito orgulho da nossa Jardênia da Silva pelo 🥉 nos 400m T20. Com 17 anos, ela teve o tempo de 57s43 e vai ter uma medalha na estante. #ParalimpicoEmTóquio #JogosParalimpicos #paralympics pic.twitter.com/OOQO3WfrNi — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 31, 2021

Quem colocou a medalha de ouro no peito foi a norte-americana Breanna Clark. Ela bateu o recorde mundial, com o tempo de 55s18. Já a prata ficou com Yuliia Shuliar, da Ucrânia. A europeia percorreu os 400 metros com o tempo de 56s18, obtendo o recorde continental.

Jardênia Félix é natural de Natal e disputava o atletismo convencional em 2016. Entretanto, em 2017, ela migrou para a modalidade paralímpica, após um técnico identificá-la com alguns sinais de deficiência.

Edição: Marcio Parente

Por Rafael Monteiro – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro