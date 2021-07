Tóquio: dupla brasileira perde para suíças e buscará bronze no tênis

Stefani e Pigossi enfrentarão Kudermetova e Vesnina do Comitê Russo

As brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani foram derrotadas nesta quinta-feira (29) pela dupla suíça formada por Belinda Bencic e Viktorija Golubic e disputarão a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio.

Laura e Luisa perderam em dois sets com parciais de 7/5 e 6/3 na semifinal do torneio olímpico de duplas femininas de tênis no Parque Ariake.

As brasileiras cometeram quatro duplas faltas, contra nenhuma das adversárias, e oito erros não forçados, contra seis das rivais.

Laura e Luisa, que com a classificação à semifinal igualaram a melhor campanha do tênis brasileiro em uma Olimpíada – a quarta posição de Fernando Meligeni em Atlanta 1996 – buscarão o bronze e superar a melhor campanha do tênis nos Jogos contra as russas Veronika Kudermetova e Elena Vesnina, que também nesta quinta (29) foram derrotadas pela dupla da República Tcheca, formada por Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova.

A dupla suíça, algoz das brasileiras, disputará o ouro com as tchecas.

Por Eduardo Simões – Tóquio