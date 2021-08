Tóquio: Felipe dos Santos fecha primeiro dia do decatlo em 12º lugar

O brasileiro Felipe dos Santos concluiu em 12º lugar a primeira metade do decatlo na Olimpíada de Tóquio (Japão). A competição, estreante nos Jogos, começou na noite desta terça-feira (3), no Estádio Olímpico, na capital japonesa, com três provas do atletismo. O atleta completou os 100 metros rasos em 10s58, somando 956 pontos. No salto em distância, ele alcançou 7,38 m e adicionou outros 905 pontos. Na terceira prova da noite, Felipe anotou 14,13 m, totalizando 736 pontos. Na manhã de hoje (4), o brasileiro alcançou 2 m no salto em altura, e na última prova completou os 400 m rasos em 49s31, fechando o primeiro dia decatlo com somatória de 4266. A liderança ficou com o norte-americano Ashley Moloney com 4722.

Logo mais, a partir das 21h (horário de Brasília), os competidores disputarão as últimas cinco provas da modalidade: lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara e a corrida de 1.500 metros.

Brasileiros no atletismo

No fim da noite desta terça-feira (3), Gabriel Constantino e Rafael Pereira foram eliminados nas baterias classificatórias dos 10 m com barreiras. Constantino chegou em último lugar (13s89), e Rafael Pereira em sexto (13s62).

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters