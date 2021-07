Tóquio se prepara para a passagem do tufão Nepartak; Olimpíadas mudam horários de competições

Finais do surfe foram adiantadas por conta da mudança no tempo. A organização dos jogos decidiu adiar as provas de remo e tiro com arco por conta da tempestade que poderá trazer ventos de até 100km/h.

A capital do Japão se prepara, nesta segunda-feira (26), para a passagem do tufão Nepartak, previsto para tocar o país na próxima terça (27), segundo o serviço meteorológico japonês.

A organização das Olimpíadas de Tóquio já anunciou uma série de mudanças nos horários das competições por conta da tempestade que poderá trazer ventos de até 100km/h.

As finais do surfe foram adiantadas para evitar a mudança no tempo. Já as provas do remo e tiro com arco precisaram ser adiadas para depois da passagem do tufão.

A trajetória prevista para o Nepartak parece evitar a cidade de Tóquio, sede da maior parte dos jogos. No entanto, alterações nas ondas e marés poderia afetar a realização de alguns esportes.

Fortes rajadas de vento são esperadas na terça, portanto as condições podem ser impraticáveis para o remo, por exemplo, disse a organização olímpica.

Toda a região da capital está sob alerta amarelo para tempestades, o mais baixo na escala japonesa. A temporada de tufões no Japão geralmente começa em maio e termina em outubro.