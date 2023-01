Torcedor bicolor conheceu de perto o novo elenco e uniforme para a temporada 2023

Com a presença do novo elenco e do presidente Maurício Ettinger, foi realizado diante da Fiel, no sábado passado, dia 07, pela manhã, o primeiro treino aberto, dentre os muitos que ocorrerão ao menos uma vez por mês, conforme pensamento da diretoria bicolor revelado para a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ anteontem. Também foi apresentado, na ocasião, o novo uniforme de treino do clube, que relembra a vitória alviceleste diante do Boca Juniors, da Argentina, por ocasião da participação do time paraense na Copa Libertadores da América, um feito que, até hoje, nenhum clube do Norte conseguiu.

O torcedor bicolor conheceu, assim, a equipe de futebol profissional do Papão que se prepara para a estreia no Campeonato Paraense de Futebol deste ano. A apresentação aconteceu no Estádio Leônidas Sodre de Castro, a Curuzu. Na ocasião, os atletas e integrantes da comissão técnica também vestiram pela primeira vez os novos uniformes de treino da temporada 2023.

A torcida pode acessar as dependências do caldeirão desde 9h30, com a entrega de um quilo de alimento não perecível. Os trabalhos no gramado começararam por volta das 10h. Durante a programação, uma quantidade limitada de camisas especiais alusivas ao tricampeonato da Copa Verde foi distribuída à Fiel.

Segundo o presidente do Papão, Maurício Ettinger, o plantel está completamente renovado, com poucos remanescentes da temporada 2022, a maioria com faixa de idade bem jovem. Há reforços trazidos pelo técnico Márcio Fernandes e com essa equipe, a ideia é vencer o Parazão, participar das demais competições e, finalmente chegar ao acesso à Segundona do Campeonato Brasileiro, maior anseio na Curuzu.

PRÉ-TEMPORADA

A partir desta segunda-feira, 09, o elenco do Papão com a Comissão Técnica, já estão concentrados em Barcarena, na Grande Belém, onde ficarão fazendo a chamada Pré-Temporada, antes da estreia no Campeonato Paraense de Futebol, que vai ocorrer ainda neste mês de janeiro. O time vai enfrentar o Bragantino, na Curuzu, no dia 22, um domingo, em jogo que terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Imagens: Agência Paysandu