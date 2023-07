Torcedor do Flamengo é solto e teme vingança de palmeirenses

O torcedor do Flamengo Leonardo Felipe Xavier Santiago, acusado da morte da palmeirense Gabriella Anelli Marchiado, foi solto nesta quarta-feira (12) após provar que não jogou uma garrafa de vidro.

De acordo com a defesa, que conseguiu testemunhas, o homem arremessou peças de gelo, mas não o objeto de vidro que atingiu e matou a torcedora do Palmeiras.

– O delegado amparou essa narrativa em cima do depoimento de testemunhas, de torcedores do Palmeiras. Argumentamos que o depoimento dos palmeirenses é contaminado, porque existe um interesse no processo, há um lado emocional muito forte. Não dá para você decretar a prisão de uma pessoa com base nos torcedores do Palmeiras – informou à imprensa o advogado Renan Bohus.

Ainda segundo o advogado do rubro-negro, seu cliente teme por sua segurança por uma possível vingança por parte dos palmeirenses.

– Ele teme por sua integridade. Teme represálias da torcida adversária. Não houve confissão. Ele disse que jogou uma pedra de gelo, não uma garrafa. O delegado também não disse isso, tenho certeza porque confio no delegado. Foi uma interpretação baseada em depoimentos de torcedores do Palmeiras. Ele está bem transtornado, está fora do estado dele. Ele teme bastante essa questão dos torcedores de futebol. Ele teme bastante. Tentamos acalmá-lo para falar que aqui dentro ele está seguro.

Apesar da soltura, Santiago ainda será investigado; contudo, permanecerá solto até que os culpados pela morte de Gabriella sejam identificados. O caso está com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal