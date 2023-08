Torcedor paraense tem livre acesso no ITF World Tennis Tour nas quadras da Assembleia Paraense

O público paraense tem acesso ao circuito ITF World Tennis Tour nas quadras da Assembleia Paraense de 14 a 20, grande evento do tênis internacional que retorna a capital belenense depois de nove anos. O torcedor poderá adquirir o ingresso pelo link: https://appticket.com.br/belem2023. Os ingressos são gratuitos e garantem apenas o acesso ao complexo da Assembleia (quadras de tênis), mas sem garantia.

Ele, no dia que for à sede da Assembleia Paraense, basta apresentar o QR Code que está no seu celular para adentrar ao local.

PRESENÇA

Por solicitação da Federação Paraense de Tênis [FPT], a coordenação do circuito liberou wild Card para tenistas participarem do torneio que vai distribuir US$15 mil em premiação.

“ Como incentivo aos nossos atletas, conseguimos o wild Card via Confederação Brasileira de Tênis [CBT] para o atleta Eduardo Lima e David Bezerra. Para jogar na chave principal é preciso ter ranking na ATP”, diz Roberto Kataoka, presidente da FPT.

“Os paraenses irão jogar com atletas profissionais do mundo inteiro”, complementa.

Eduardo Lima, 17 anos e é a promessa do tênis do Pará na atualidade. Já David Bezerra é veterano nas quadras, tem 29 anos.

A entrada da Assembleia Paraense é pela Av. João Paulo II. Os jogos começam sempre às 10h. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação