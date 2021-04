Torcedor que colocou camisas do Sport a venda é ‘contratado’ por Patric

Capitão do Sport se sensibilizou com o motorista Bruno Henrique de Santana, que colocou a venda suas camisas do seu time do coração para ajudar na renda familiar

O lateral-direito Patric ajudou o motorista Bruno Henrique de Santana, que viralizou nas redes sociais recentemente depois de colocar a venda suas camisas do Sport para ajudar na renda familiar. O capitão fez um acordo com o torcedor para que ele dirigisse o atleta e sua família durante os próximos dois meses, levando os filhos de Patric para a escola e outros trajetos.

– Ontem recebi um vídeo do Patric dizendo que ia me dar uma camisa e ajudar no meu trabalho de motorista de aplicativo. Não foi exatamente m contrato, mas ele me chamou para ajudá-lo no deslocamento de levar os filhos dele para escola, levar e buscar ele no CT e, nesse intervalo de tempo, eu volto a fazer minha atividade normal – explicou Bruno Henrique em uma entrevista ao Jornal do Commercio.

– Mas o compromisso que acertamos foi esse, de fazer o deslocamento dele e da família. A princípio será num período de um ou dois meses, mas quem sabe a gente não se estende e torna-se um emprego duradouro – completou o motorista.

O primeiro atleta do Sport a falar com Bruno Henrique após a postagem foi o volante Marcão Silva, que avisou ao motorista que ele não precisaria vender as camisas e ia tentar ajudá-lo.

Veja abaixo as publicações de Bruno Henrique e Marcão.

