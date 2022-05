Torcedores brasileiros sofreram racismo em jogo na Argentina

A classificação do Ceará para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, após vitória sobre o Independiente, foi marcada por um novo caso de racismo no futebol sul-americano. Durante a partida, torcedores argentinos foram vistos fazendo gestos racistas, como imitar um macaco, em direção à torcida cearense, no estádio de Avellaneda, em Buenos Aires.

– Vai ser preso, te vejo na cadeia. Tá sendo gravado – rebateu um torcedor do Ceará, no vídeo em que mostra o ato racista.

Em outro vídeo, a torcida cearense é hostilizada verbalmente pelos torcedores argentinos.

Segundo a Conmebol, “até amanhã deve ser aberto o expediente disciplinar para o caso do jogo Independiente 0 x 2 Ceará”. Após a abertura, o caso será julgado pela Unidade Disciplinar da entidade.

Deve ser concedido um prazo de sete dias ao clube e para o acusado para apresentarem suas defesas e argumentos. O prazo pode ser estendido caso o Ceará venha a solicitar uma audiência.

Os casos de racismo se tornaram recorrentes na Sul-Americana e na Libertadores nesta temporada. Em jogo entre Corinthians e Boca Juniors, um torcedor argentino foi detido após cometer injúria racial contra corintianos na Neo Química Arena. Em outras rodadas, foram identificados outros casos de racismo em partidas envolvendo Palmeiras (diante do Emelec), Fortaleza (River Plate), Red Bull Bragantino (Estudiantes), Flamengo (Universidad Católica) e Fluminense (Olimpia e Millonarios).

Os torcedores racistas das equipes de Buenos Aires foram suspensos de ingressar em qualquer estádio da capital argentina. Leandro Ponzo, do Boca Juniors, não poderá assistir aos jogos presencialmente por quatro anos, enquanto Gustavo Sebastián Gómez, do River Plate, por dois.

No último mês, a Conmebol prometeu mudanças no regulamento de seus torneios, além se comprometer “a elaborar e implementar novos programas e ações que visem banir definitivamente este problema do futebol sul-americano”. No caso desta quarta-feira, os torcedores ainda não foram identificados.

O Ceará venceu o Independiente por 2 a 0, com gols de Rodrigo Lindoso e Mendonza, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história. Na edição deste ano, a equipe brasileira teve a melhor campanha geral, com 100% de aproveitamento nos seis jogos que disputou.

Fonte: *AE