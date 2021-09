Torcedores da dupla Re-Pa criticam ingressos mais caros no retorno do público no Pará

O martelo ainda não foi batido, mas ao que tudo indica os preços dos ingressos no retorno das torcidas aos estádios do Pará serão bem salgados. Enquanto o presidente do Remo, Fábio Bentes, projeta um valor entre R$ 200 e R$ 250, o mandatário bicolor, Maurício Ettinger se limitou a dizer que as entradas serão reajustadas. No entanto, a decisão dos presidentes desagradou as torcidas de ambas as equipes.

Para o torcedor azulino, Diego Rodrigues, de 24 anos, o preço dos ingressos projetado por Fábio Bentes é incompatível com a crise econômica vivida pelo país. Além disso, ele critica a estrutura do estádio do Baenão e o desempenho do time no Campeonato Brasileiro da Série B.

“Os ingressos caros vão afastar os torcedores dos estádios. É um valor incoerente com o futebol do Remo, que não vem convencendo. O time está numa Série B com uma estrutura inapropriada. Hoje, uma entrada está mais cara que uma camisa oficial”, lamentou Diego.

Quem também criticou o preço elevado dos ingressos foi o torcedor bicolor Fábio Álves, de 18 anos. Ele cita que, durante a pandemia, os clubes precisaram da ajuda dos torcedores para se manterem funcionando. Por conta disso, ele pede uma “recompensa” nesse momento do público.

“Estamos há mais de um ano sem poder ir aos estádios acompanhar os jogos. Ficamos distantes do clube que amamos durante muito tempo, mas nunca deixamos de apoiar quando necessário. Agora, que podemos voltar ao campo, o valor do ingresso é imcompatível com o salário da grande maioria dos trabalhadores. Acho um absurdo a decisão de aumentar o preço das entradas”, critica Fábio.

Contudo, os clubes precisam de aprovação da CBF para terem o retorno das torcidas em campo. Uma reunião está marcada para esta quarta-feira (8), na sede da confederação, para determinar o retorno do público nas partidas da Série B do Brasileirão. Caso seja aprovado, o Remo será a primeira equipe do estádio a receber público no estádio, na partida contra o Avaí, no dia 16 de setembro, pela Série B.