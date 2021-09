Torcedores do Fluminense se revoltam por empate com o Juventude, no Maracanã

Na noite desta quinta-feira (02), em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Juventude ficaram no empate em 1 a 1 no Maracanã. O resultado irritou os tricolores, que reclamaram bastante nas redes sociais, principalmente de Lucca e Samuel Xavier. O primeiro fez um gol contra, enquanto o segundo perdeu chance claríssima quando o jogo estava 1 a 0.

Esse empate aí foi mais por culpa do Samuel Xavier do que do Lucca, aquele gol que ele perdeu, se faz, a gente ganha o jogo, tnc — T H A L I S S O N ᶠᶠᶜ ���� (@thalissonffc) September 2, 2021

O Lema do Lucca é: Se não for ajudar, atrapalhe o que importar é participar — André Deprê (@andredepre_ffc) September 2, 2021

Calegari precisa voltar e o Lucca nao devia estar no Fluminense. Jogador RUIM, velho e que nao ganha pouco — Fluminense 2mil (@flu2mil) September 2, 2021

Fluminense não pode depender de EgÍdio e Samuel Xavier (ou seus reservas) pra participar de jogadas de ataque.

Passou da hora de segurar esses caras na defesa.

A solução de ataque está mais perto de ser encontrada com Arias tendo liberdade e mais um meia ou dois pontas soltos.

— Jornal Tricolor (@tricolor_jornal) September 3, 2021

CALLEGARI no Samuel Xavier

Marlon no egidio

MURIEL no Marcos Felipe.

— Olá Peter (@euuzumaki04) September 3, 2021

FONTE tntsports