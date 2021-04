Torcedores do Palmeiras criam campanha em apoio a Abel Ferreira após protestos

Muros do Allianz Parque amanheceram pichados diante do revés para o São Paulo. É a terceira derrota em uma semana da equipe de Abel

A derrota do Palmeiras para o São Paulo gerou uma onda de protestos contra o trabalho do português Abel Ferreira. Na última semana, o alviverde teve uma semana para esquecer. Foi vice-campeão da Supercopa e Recopa, e ontem, perdeu uma invencibilidade de 12 anos diante do tricolor pelo Paulista. Nas redes sociais, torcedores demonstraram apoio ao técnico.

Nos muros do Allianz Parque, a frase “Acorda Abel” entoou o tom de cobrança dos palestrinos sobre melhores resultados e saída de alguns jogadores, entre eles, Luiz Adriano, Luan, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Marcos Rocha, Mayke e Luan. Na web, em contrapartida aos protestos contra o treinador, a torcida palmeirense demonstrou estar ao lado do português, campeão da Libertadores e Copa do Brasil pelo clube.