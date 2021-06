Torcedores do Paysandu pressionam em aeroporto jogadores “sem sangue”: veja o vídeo

Depois da criação do “Disk balada”, a torcida do Paysandu parece que continua buscando formas de pressionar o time depois das lamentáveis e ridículas atuações dos últimos jogos. Sem poder ir ao estádio, torcedores estão utilizando bastante as redes sociais para cobrar os jogadores, mas um grupo decidiu fazer a cobrança frente a frente com os atletas.

O grupo se reuniu no Aeroporto Internacional de Belém nesta tarde de sexta-feira, 25, para cobrar os jogadores do Paysandu que embarcavam rumo à Fortaleza-CE, para o jogo contra o Floresta, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Papão está em 8° lugar no grupo A.

Em um vídeo gravado por um torcedor, é possível ver alguns torcedores perto do atacante Nicolas, criticando o time de maneira ríspida, pedindo mais raça e dizendo que o time é “sem sangue”.

As cobranças no corpo a corpo, aparentemente, está virando tendência entre as torcidas no atual cenário de proibição de ida aos estádios brasileiros. Nas últimas semanas foram vários os casos, com alguns até passando do tom, outros até pegando jogador em balada.

Resta saber, nos próximos jogos, se a cobrança surtirá efeito dentro de campo, senão com melhor técnica, pelo menos com mais comprometimento.

Veja o vídeo: