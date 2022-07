Torcida azulina faz festa na partida do grupo para João Pessoa

A delegação do Clube do Remo que embarcou ontem, sexta-feira, 22, para João Pessoa, onde acontecerá o jogo contra o Botafogo da Paraíba, teve uma grata surpresa ao chegar no Aeroporto Internacional de Belém, onde era aguardada festivamente pela torcida azulina que foi desejar boa viagem e sicesso nessa que sera uma das mais importantes partidas para o clube que ainda tem chances de se classificar à próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C. Jogadores e comissão técnica ficaram emocionados com o carinho e as palavras de estímulo dos torcedores que confiaram a todos, em especial ao tecnico Gerson Gusmão, a responsabilidade por um resultado que conduza o Leão Azul ao G8.



Será uma partida com clima de tensão, haja vista que Gusmão deixou o Botafogo-PB para vir treinar o Remo. Entretanto, os técnicos das duas equipes querem que seus comandados foquem no jogo que é de grande importância para ambos, mas, em especial para o Remo.



O jogo será nesse domingo, 24, valendo pela 16a rodada e terá a cobertura lance a lance de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara AM-1.130, patrocínio do sempre Avistão, 50 anos vendendo mais barato na esquina da economia, empresas da holding do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo