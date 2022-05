Torcida azulina

Torcedores do Remo fazem coro para a demissão de Paulo Bonamigo diante do fracasso da delegação que deixou o Cruzeiro quebrar um tabu de 42 anos sem vencer o Clube do Remo.ás Com a derrota do Leão, o clube paraense deixou de faturar R$3 milhões em prêmio e avançar às oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série C.