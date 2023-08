Torcida bicolor faz a festa após vitória de virada sobre o Náutico

O domingo, 13, Dia dos Pais, foi de aflição e festa para o torcedor do Paysandu, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, onde os donos da casa receberam o arquirival Náutico, com o qual não se encaravam desde 2019. O jogo foi válido pela 17a. Rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol.



O Timbu vencia o duelo pelo placar de 2 a 0 e parecia caminhar para mais uma derrota do Bicola no caldeirão da Curuzu.



Parecia?

O Paysandu guardou o melhor vinho pra depois e virou a mesa, quer dizer, o jogo, e aplicou uma goleada no Náutico, com um placar final de 4 a 2, voltando ao G8 da Terceirona.

Não é esta a primeira vez que o Paysandu arma dessas para a Fiel e ressurge como o Fênix das cinzas. Por isso a Fiel aposta até o momento do apito final e, como dizia o “Seu Boneco”, personagem da Escolinha do Professor Raimundo, todos foram para a galera, numa verdadei ra festa dentro da Curuzu.

Imagem: José Luís Totti/Agência Paysandu