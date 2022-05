Torcida do Boca Juniors insulta brasileiros durante jogo

Nesta terça-feira (17), os clubes Boca Juniors e Corinthians estão se enfrentando em um jogo válido pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. A partida acontece no Estádio La Bombonera, na Argentina.

Segundo a coluna Futebol ETC, do Metrópoles, a torcida do time argentino insultou quem compareceu para torcer pelo Corinthians. Injúrias raciais contra os torcedores brasileiros teriam sido registrados em vídeos.

Entre as ofensas, os argentinos teriam chamado dos brasileiros de “macacos”.

Fonte: Pleno News