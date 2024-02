Torcida é destaque no segundo dia de pré-olímpico de basquete no Mangueirinho

As disputas pelas vagas das olimpíadas de Paris segue com as seleções se enfrentando no pré-olímpico, realizado no sábado (10), no Mangueirinho. Mais de 9 mil pessoas compareceram na arena. Às 20h a Seleção Brasileira esteve em quadra, contra a Sérvia, o resultado foi de 65 a 72 favorável ao rival, porém a torcida foi destaque pela lotação na Arena e no apoio à Seleção Brasileira.

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, ressaltou o quanto a torcida paraense é diferenciada e apaixonada por esportes. “Mangueirinho lotado, animação, aflição e gritos de apoio o tempo inteiro, assim definimos o dia de hoje, onde a torcida paraense demonstrou o quanto é apaixonada pelo esporte e está disposta a apoiar a as meninas do basquete feminino até o fim do pré-olímpico”, disse o titular da pasta.

A torcedora Suzane Nascimento compareceu ao Mangueirinho, em grupo, com o time paraense de basquete “jovens panthers 8”. “Fiquei muito feliz, muito orgulhosa do meu estado do Pará, proporcionar tudo isso e graças a Deus e o governador do estado, fez isso pela população, doou ingressos. Isso demonstra o quanto ele valoriza o esporte e pensa em todos, e nós estamos aqui em grupo, o meu filho faz parte do time JP8 de basquete, nós estamos aqui para dar esse incentivo para a seleção brasileira”, disse a torcedora.

A turismóloga Thamiris Pimentel esteve na Arena levando o filho pela primeira vez e destacou a experiência. “Não foi dessa vez que conseguimos a vitória, mas só de ter vindo aqui hoje e conhecer o Mangueirinho, já valeu, foi emocionante o apoio da torcida do início ao fim do jogo”, disse.

A seleção brasileira retorna ao Mangueirinho neste domingo (11), às 20h (horário de Brasília), em busca da classificação para a tão sonhada vaga nas olimpíadas de Paris.

Confira a programação: domingo, 11 de fevereiro

3ª rodada

17h – Sérvia x Austrália

20h – Brasil x Alemanha

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seel