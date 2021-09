Torcidas de futebol estão liberados para assistir os jogos no estádio de Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, reunisse hoje com a equipe técnica da área da saúde e com os presidentes do clube de futebol do estado, para anunciar a retomada dos torcedores dos clubes no estádio de Belém.

Será liberado 30% da capacidade total do estágio, e para assistir o jogo os torcedores deverão ter tomado as duas doses da vacina que combate a doença da covid-19.

“Depois de ouvir nossa equipe técnica representada pelo Doutor Claudio Salgado nos concluímos que era importante atender a demanda dos presidentes do clube do Remo, Paysandu e Tuna Luso, considerando os índices de infecção atual, ontem alcançamos zero por cento de pessoas internadas em UTIs, e apenas 2 mortos em apenas 7 dias, então estamos seguros e os clubes colaborando, vamos avançar cada vez mais.” Pontuou o prefeito de Belém.

Foto: Perfil da Prefeitura de Belém