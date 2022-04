Torneio Cidade de Belém de basquete máster põe em ação antigos atletas

Os veteranos do basquete paraense estão em plena ação na disputa do torneio ‘Cidade de Belém’, organizado pela APBM. Os jogos acontecem no ginásio Moura Carvalho.



Na rodada de abertura, realizada no domingo passado, dia 10, os resultados foram: Evandro Paixão 51 x 49 Armando Cangulão [Acima de 60 anos]; Gleison Souza 57 x 53 Aníbal Bentes; Cláudio Figueiredo 71 x 48 Dennys Martins; e Evaldo Bittencourt 61 x 47 José Jorge.



A segunda rodada está marcada para amanhã, 17 Domingo de Páscoa, a partir das 8h30, aponta os seguintes jogos:

Categoria 60 anos

Armando Cangulão X Evandro Paixão

Categorias de 30 a 59 anos

José Jorge x Cláudio Figueiredo

Evaldo Bittencourt x Aníbal Bentes

Gleison Souza x Dennys Martins

Imagem: Jorge Nascimentoi/Ronabar