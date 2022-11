Torneio de basquete máster ‘Vale a Pena Ver de Novo’ aponta campeão

Na decisão do XIV torneio de basquete máster ‘Vale a Pena Ver de Novo’, deu a equipe João Quaty no pódio de campeão ao vencer a equipe Roberto Rocha por 64 a 53 no jogo realizado no ginásio Moura Carvalho, do Paysandu. Pela campanha realizada na fase classificatória, a turma do ‘Bob Rocha’ se firmava como favorita ao título.

Na decisão não conseguiu superar o maior desempenho técnico dos quatys. Os campeões: Ederson Cruz, Ediney Houat, Edson Ferreira, Lúcio Solano, Bruno Caires, Robson Nascimento e João Carlos Quaty, Diego Macêdo, George Mota, André Oliveira, Elton Costa e William Viégas.

Na disputa do terceiro lugar a equipe Arnaldo Lobo venceu Romulo Genu por 85 a 81. E pela disputa do quinto lugar Mauro Leite ganhou de Jefferson Oliveira por 67 a 61.

Os melhores cestinhas do torneio: Bruno Mendes (Romulo Genu), 138 pontos. Cássio Dantas [Roberto Rocha], 82. Williames (Arnaldo Lobo), 81 pontos.

Na cesta de três pontos: João Maciel (Roberto Rocha) com 18 arremessos; Paulo Seráfico (Arnaldo Lobo), 18; Ronaldo Mira (Romulo Genu) 15 acertos

Imagem: Brás Chucre/Ronabar