Torneio de futebol social marca encerramento de festejos dos 120 anos da Tuna Luso

A Tuna Luso revive, embora seja no estilo vapt- vupt, o antigo campeonato de futebol de clubes sociais, realizando no domingo, 29, o torneio social, na comemoração dos seus 120 anos de fundação. O torneio encerra o mês de aniversário do clube paraense que teve início no dia 1°. Será disputado no campo social, a partir das 9h.



Participam do torneio Cassazum, Pará Clube, Bancrevea, Caixaparah, Asdefa, Adepol/Polícia Civil, e Triunfo Atlético Clube[Mosqueiro], Polícia Federal, além de duas equipes internas da Tuna.

Os jogos terão a duração de 40 minutos. A grande final será disputada em dois tempos de 30’, cada.



O time campeão será agraciado com um bonito troféu homenageando os 120 anos de grandeza e conquistas do clube luso-paraense detentor do título de futebol brasileiro no ano de 1985: Taça de Prata, competição equivalente à Série B do Brasileiro.



Foi o primeiro título nacional ganho pelo futebol paraense. O segundo veio no ano de 1992 com a conquista da Série C.



Na organização do torneio social, os diretores Vicente Cunha e Dra. Sulamita Barros com apoio da presidente Graciete Maués.



Imagem: TAC/Divulgação