Torneio de Gaymada LGBTQIA+ vai ser realizado neste domingo

Vai ser realizado neste último domingo de outubro (31), das 14h ás 18h, na Aldeia Cabana Amazônica David Miguel o Torneio de Gaymada LGBTQIA+, a iniciativa é do Grupo Homossexual do Pará (GHP) e a coordenação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ em parceria com a prefeitura municipal de Belém (PMB), e o apoio da secretaria municipal de esporte, juventude e lazer (Sejel) e da Coordenação de Diversidade Sexual (cds).

O torneio vai ser disputado por oito equipes dos bairros de Belém que tem como iniciativa o lazer e esporte e a sociabilidade da comunidade através do torneio para celebrar o orgulho gay. Por conta da pandemia do novo coronavírus a coordenação da parada LGBTQIA+ resolveram adiar o evento para o ano que vem, sendo assim o torneio vai ser uma forma de a comunidade festejar e comemorar.

O torneio tem o apoio de vários órgãos como Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) e Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep).

Foto: Perfil Gaymadabel